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لبنان

ياسين يهنئ أول سفيرة للنوايا الحسنة لهيئة الامم المتحدة للمرأة في لبنان

Lebanon 24
29-01-2023 | 04:00
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 هنّأ وزير البيئة ناصر ياسين، الناشطة جويس عزّام، بتعيينها كأول سفيرة وطنية للنيات الحسنة لهيئة الامم المتحدة للمرأة في لبنان.
 
 
قال ياسين عن عزام إنها "من نخبة متسلّقات الجبال في العالم". ورأى ياسين في هذا التعيين "رسالة بأبعاد عدة. اولًا عن اهمية الدور القيادي للمرأة اللبنانية والالهام التي ستعطيه جويس لتحقيق المساواة في كافة القطاعات. ثانيًا، في "القوة الناعمة" للبنان التي في خضم الأزمات لا تزال موجودة في مجالات الثقافة والفن والرياضة والتعليم العالي، وبالطبع وجب تطويرها ودعمها. ثالثًا، في الرأسمال الطبيعي للبنان، انطلاقًا من المحميات والحمى والمواقع الطبيعية، الذي نعمل على حمايته وتطويره وجعله نقطة ارتكاز التنمية المحلية المستدامة".
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وأكد ياسين أن "الوزارة ستعمل مع جويس وهيئة الامم المتحدة على إبراز وجه لبنان الجميل". 

ونشر صورة تجمعه  بسفيرة النيات الحسنة من حفل الاعلان في أحد المشاريع السياحية والبيئية في بكرزاي في الشوف، وفي حرج بعقلين حيث يحافظ الادلة البيئيون على التنوع البيولوجي وعلى مسارات جميلة بين اشجار السنديان والقطلب. (الوكالة الوطنية)
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