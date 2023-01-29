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لبنان

بو صعب الى واشنطن للقاء مسؤولين في البنك الدولي

Lebanon 24
29-01-2023 | 04:09
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غادر نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لبنان متوجها الى واشنطن، في زيارة يتخللها لقاءات عدة مع عدد من المسؤولين في الادارة الاميركية واعضاء من مجلسي الشيوخ والكونغرس، كما مع كبار المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
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وستشهد الزيارة على بعض الاجتماعات المشتركة والتي سيشارك فيها بوصعب الى جانب النواب: نعمة افرام، ياسين ياسين ومارك ضو.
 
ومن المتوقع أن يستهل بوصعب يومه الاول من الزيارة، بلقاء حواري وعشاء ينظمه القائم بالاعمال في السفارة اللبنانية وائل هاشم، في مبنى السفارة، في حضور المنسق الرئاسي الاميركي الخاص اموس هوكشتاين، والذي ستكون له كلمة مشتركة مع بوصعب حول المرحلة ما بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وانعكاسها على لبنان، في حضور النواب اللبنانيين وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والكونغرس ومسؤولين من الإدارة الاميركية اضافة الى عدد من المدعويين. (الوكالة الوطنية)
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