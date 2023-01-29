شبكة تقوم بتخزين وتوزيع المخدّرات على المروجين ضمن جبل لبنان.. هكذا كُشفت

أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة انه توافرت معلومات لشعبة المعلومات حول قيام شبكة بتخزين وتوزيع المخدّرات على المروّجين في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان. على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف أفراد الشبكة المذكورة وتوقيفهم.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت الشعبة الى تحديد هويّاتهم، ومن بينهم:

- م. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۰، لبناني) يقوم بتوزيع المخدّرات على المروجين، وبحقّه خلاصة حكم بجرم اتجار وترويج مخدّرات

- ك. ج. (من مواليد عام ١٩٩٦، روسي)

وأضافت: بتاريخ 21-1-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من تنفيذ عملية نوعية ومتزامنة، نتج عنها توقيف الأول في بلدة الفنار – الزعيترية، على متن دراجة آلية نوع "سويت"، تم ضبطها، وأوقف الثّاني، بالجرم المشهود، في مزرعة يشوع، في أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن سيارة نوع "رينو" لون أسود، تم ضبطها.

ضُبِطَ بحوزة الأول /128.8/ غ. من مادّة الكوكايين موضّبة داخل علب وكبسولات بلاستيكية ومظاريف ورقية، هاتف خلوي ومبلغ مالي. كما ضُبِطَ بحوزة الثّاني هاتف خلوي ومبلغ مالي.

بتفتيش منزل الأول في الفنار ومنزل الثاني في مزرعة يشوع، تم ضبط /1,176/ كلغ. كوكايين و/277.9/ غ. حشيشة الكيف، موضّبة في مظاريف وكبسولات وعلب بلاستيكية صغيرة. كذلك جرى ضبط بندقية كلاشينكوف مع ثمانية مماشط و/۲۳٦/ طلقة صالحة للاستعمال، ومیزان حسّاس، كميّة من المظاريف والعلب المستخدمة في توضيب المخدّرات، ومبالغ مالية.

بالتحقيق معهما، اعترف الأول بتخزين المخدّرات في منزله وتوضيبها وتوزيعها على المروّجين لترويجها في مختلف مناطق جبل لبنان. واعترف الثّاني بترويج المخدّرات على عددٍ من الزبائن في مناطق المتن.

تمّ حجز السّيّارة والدّراجة الآليّة عدلياً، وأجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، وما يزال العملُ جارياً لتوقيف متورطين آخرين.