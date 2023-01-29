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لبنان

عقيص: لا نتفق مع فرنجية ونرفض رئيساً من "8 آذار"

Lebanon 24
29-01-2023 | 04:18
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أكد النائب جورج عقيص "رفض تكتل الجمهورية القوية أي رئيس من فريق 8 آذار".
 
 
وأعلن عقيص في حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان"، "عدم المشاركة بأي حكومة تديرها سلطة 8 آذار".
 
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وقال: "ليس كرها بسليمان فرنجية، ولكن بالسياسة لا نستطيع الاتفاق معه".

وأشار إلى أن "موقع رئيس الجمهورية يبقى له دور مؤثر إذا أحسن استخدامه، وخاصة إذا مثل وحدة البلد والسلاح الشرعي ويحافظ على الدستور".
 
 
ورأى أن "الرئيس يجب أن يكون حازما وله نظرة أننا لا نستطيع الاستمرار بهذا النهج في البلد، وعلى الرئيس تطبيق الدستور وبخاصة في مادته الأولى لإعادة المساواة إلى الشعب  في الحقوق والواجبات".

وأعلن "توقيع عريضة لفتح جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية من أكثر من أربعين نائبا". 
 
 
كما وكشف عن "تقديم اقتراح قانون قريبا لإنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة شؤون الدولة بحسب آلية اختيار معينة ومراقبة مشددة ترفع ربح الدولة وتزيد قيمة هذه الأصول".

وعن التحقيقات في قضية انفجار المرفأ، شدد على أن "المخرج الوحيد لإنصاف تحقيقات الانفجار، باللجوء الى لجنة تقصي حقائق دولية".
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