عراقيّ يختفي في لبنان.. ماذا فعلت القوى الأمنية بشأنه؟

أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ الأجهزة الأمنية والعسكرية تقوم بحملة بحث وتحرّ عن شخص من التابعية العراقية ويدعى "فدعم حاميد"، وذلك بعدما فقد الاتصال معه مؤخراً.

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وبحسب المعلومات، فإنّ القوى الأمنية تسعى لتحديد ما إذا كان حاميد متوارياً أم مخطوفاً د