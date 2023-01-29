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لبنان

عراقيّ يختفي في لبنان.. ماذا فعلت القوى الأمنية بشأنه؟

Lebanon 24
29-01-2023 | 04:42
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أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ الأجهزة الأمنية والعسكرية تقوم بحملة بحث وتحرّ عن شخص من التابعية العراقية ويدعى "فدعم حاميد"، وذلك بعدما فقد الاتصال معه مؤخراً.
 
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وبحسب المعلومات، فإنّ القوى الأمنية تسعى لتحديد ما إذا كان حاميد متوارياً أم مخطوفاً د
 
 
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