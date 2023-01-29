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لبنان

هكذا علّقت "الخارجية" على الاعتداء الاسرائيلي على مخيم جنين

Lebanon 24
29-01-2023 | 04:49
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دانت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين وقتل وجرح عشرات الفلسطينيين.

 

وحملت الوزارة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة ومناطق السلطة الفلسطينية وقطاع غزة، وكذلك تكرار انتهاك حرمة الحرم القدسي الشريف.

 

واذ حيت إصرار الفلسطينيين على الدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، بالوسائل المتاحة، أشارت الخارجية إلى أن تدهور الأوضاع هو نتيجة طبيعية لنجاح إسرائيل في القضاء على حل الدولتين وتراجع الاهتمام الدولي بقضيتهم والسياسات العدوانية والعنصرية الاسرائيلية.

 

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