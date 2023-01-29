Advertisement

لبنان

بشأن "التنقيب عن النفط".. ماذا شهدت وزارة الطاقة اليوم؟ (صورة)

Lebanon 24
29-01-2023 | 04:47
A-
A+
Doc-P-1033419-638105899156856820.jpg
Doc-P-1033419-638105899156856820.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الطاقة والمياه وليد فياض، صباح اليوم، في مكتبه في الوزارة، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، المدير التنفيذي لمجموعة توتال انيرجيز الفرنسية المهندس باتريك بويانيه والمدير التنفيذي لمجموعة ايني الايطالية المهندس كلاوديو ديسكالزي.
Advertisement
 
وعقد فياض إجتماعاً مع زواره تمّ خلاله التباحث في التعاون بين كافة الأفرقاء للترحيب بدخول قطر كشريك ثالث في البلوكين 4 و9 وإتمام عمليات حفر البئر الإستكشافية في البلوك رقم 9 خلال العام 2023.
 
وفي نهاية الإجتماع، وقع الوزير فياض وضيوفه على مجسم رمزي للرقعتين الاستكشافيتين 4 و9 قبل انتقال الوفد لإتمام عملية التوقيع الرسمي بحضور ورعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي سيجتمع مع الوزير فياض والوزير الكعبي والمديرين التنفيذيين "لتوتال انيرجيز" "وإيني" لبحث آفاق الشراكة الجديدة الواعدة. وبعدها، يَعقد الوزيران فياض والكعبي والمديران التنفيذان لتوتال انيرجيز وإيني مؤتمراً صحفياً، يليه غداء عمل على شرف الضيوف في السراي الكبير.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-01-29
06:00 | 2023-01-29
09:40 | 2023-01-29
09:19 | 2023-01-29
08:58 | 2023-01-29
07:27 | 2023-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website