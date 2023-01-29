بشأن "التنقيب عن النفط".. ماذا شهدت وزارة الطاقة اليوم؟ (صورة)

استقبل وزير الطاقة والمياه وليد فياض، صباح اليوم، في مكتبه في الوزارة، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، المدير التنفيذي لمجموعة توتال انيرجيز الفرنسية المهندس باتريك بويانيه والمدير التنفيذي لمجموعة ايني الايطالية المهندس كلاوديو ديسكالزي.

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وعقد فياض إجتماعاً مع زواره تمّ خلاله التباحث في التعاون بين كافة الأفرقاء للترحيب بدخول قطر كشريك ثالث في البلوكين 4 و9 وإتمام عمليات حفر البئر الإستكشافية في البلوك رقم 9 خلال العام 2023.



وفي نهاية الإجتماع، وقع الوزير فياض وضيوفه على مجسم رمزي للرقعتين الاستكشافيتين 4 و9 قبل انتقال الوفد لإتمام عملية التوقيع الرسمي بحضور ورعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي سيجتمع مع الوزير فياض والوزير الكعبي والمديرين التنفيذيين "لتوتال انيرجيز" "وإيني" لبحث آفاق الشراكة الجديدة الواعدة. وبعدها، يَعقد الوزيران فياض والكعبي والمديران التنفيذان لتوتال انيرجيز وإيني مؤتمراً صحفياً، يليه غداء عمل على شرف الضيوف في السراي الكبير.