أبو فاعور: سنبقى نحاول عبر الحوار

Advertisement

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أننا "سنبقى نحاول عبر الحوار الوصول الى بعض المشتركات وبناء تفاهمات من شأنها ان تقود الى رأب الصدع السياسي في موضوع الرئاسة، علّنا نستطيع الخروج من هذا المأزق الاقتصادي والمعيشي، وبداية بناء هيكل الدولة المتداعي، وهذا يحتاج الى بنية حكم موثوقة من الجميع".ولفت الى أن "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يحاول فتح قنوات الحوار مع القوى السياسية لايجاد مخرج للازمة عبر الانخراط الجدّي بالحل والاتفاق الفعلي على اسم رئيس للجمهورية".كما أكد "وحدة الموقف والعمل المشترك في المنطقة من أجل توفير مقومات صمود الاهالي"، مشدداً على "أهمية التعاضد في هذه المرحلة الصعبة، وتعزيز صمود المؤسسات الصحية والاجتماعية والتربوية، لأن المرحلة تقتضي اقصى درجات الرحمة والمحبة والتضامن، لما فيه مصلحة المنطقة وأهلها".ورأى ان "المسؤولية مشتركة والمرحلة صعبة ونأمل العبور منها بأقل الخسائر والاكلاف والبؤس. وموقع الافتاء طالما كان رمزا من رموز العطاء والتضامن".كلام أبو فاعور جاء خلال استقباله مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي مع وفد من العلماء، قائمقام راشيا نبيل المصري، رجال الدين: الشيخ إبراهيم حسين، الشيخ حيدر ثريا، الشيخ محمد علي، الشيخ جمال الرفيع، الشيخ قاسم حسين، الشيخ عبد الرحمن القادري، رؤساء البلديات: ياسر خلبل، مروان ذبيان، مفيد رابعة، عمر عياش، ورضى التراس، والمختار قاسم حجازي وفاعليات.وكان في استقبال الوفد القاضي المذهبي الدرزي الشيخ منير رزق، عضو المجلس المذهبي الشيخ اسعد سرحال، مستشار شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ فريد أبو ابراهيم، الشيخ بشير حماد، الشيخ فواز حمص وفاعليات.