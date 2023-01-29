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لبنان

فيديو صادم من منطقة الذوق.. إطلاق نار داخل متجر والمتورّط "عسكري"!

Lebanon 24
29-01-2023 | 06:55
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق إشكالاً وإطلاق نار داخل محل "سي سويت" في منطقة الذوق.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها "لبنان24"، فإنّ الإشكال حصل بينٍ المواطن "ن.خ" ونجله "خ.خ." وآخرين داخل المتجر، الأمر الذي تطور إلى إطلاق نار.

ووفقاً للمصادر، فإنّ "خ.خ." أقدم على إطلاق النار باتجاه شخصٍ اعتدى على والده "ن.خ."، ما أدى إلى إصابته بطلقات ناريّة نقل على إثرها إلى المستشفى.

وعُلِم أن "خ.خ." هو عسكري في أمن الدولة، في حين أن والده هو عسكري متقاعد في الجهاز نفسه. 
 
وإثر الإشكال، سلم "خ.خ." نفسه إلى الجهاز الأمني الذي يعمل تحت إمرته، فيما جرى طلب والده إلى التحقيق أيضاً. 
 
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