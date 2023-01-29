تيمور جنبلاط يزور الشيخ سامي أبي المنى: مستمرون بمحاولة تقريب وجهات النظر

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في منزله في شانيه، رئيس كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، يرافقه النائب أكرم شهيب وشخصيات.

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وشكل اللقاء مناسبة رحب خلالها أبي المنى بجنبلاط، مؤكدا "التواصل والتلاقي في الرؤى والأفكار لأجل إنقاذ لبنان"، معتبرا ان "الوطن أحوج ما يكون اليوم الى التضحية وتقديم التنازلات من الجميع لمواجهة التحديات وتحصينه من المخاطر، بما يحفظ المؤسسات التي هي قوة وجوده"، ومنوها "بالجهود التي يبذلها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الاستاذ وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط، من اجل توفير المقاربات اللازمة للتوافق على شخصية تتولى الحكم في لبنان وتشكل عامل ثقة للمجتمعين الدولي والعربي"، مشيدا كذلك "بالدور الاجتماعي الانساني الذي يقوم به النائب جنبلاط في الوقوف الى جانب الناس للتخفيف من متاعبهم الحياتية".من جهته، أكد جنبلاط أن "الأفق المقفل في البلاد والأزمات المعيشية والاقتصادية والغلاء وتقلب سعر الدولار، والأزمة في القضاء، إضافة إلى الشغور الرئاسي، كلها تستوجب اللجوء إلى الحوار والتواصل بين الجميع، لأن هذه الأزمات تطال الجميع دون استثناء". وشدد على أن "الحزب التقدمي الاشتراكي مستمر في الجهد الذي يبذله من أجل محاولة تقريب وجهات النظر والبحث عن اسماء توافقية لانتخابات رئاسة الجمهوريّة، لكي نؤمن الجو الذي يسمح بانتخاب رئيس يكون مقبولا بالحد المطلوب من الجميع وقادر على فتح باب المعالجة لما مرينا به في السنوات السابقة من مشاكل". ونوه "بالدور الذي يقوم به شيخ العقل في محاولة نسج حوار روحي وطني يلاقي الحراك السياسي بما يؤدي إلى خفض التوتر المخيف".بعد ذلك زار ابي المنى وجنبلاط والوفد بلدة بدغان لتقديم التعازي بوالدة الشيخ ابو فارس مروان فياض. وإذ أثنى شيخ العقل على "حكمة الشيخ فياض ونهجه الجامع في خلوته المباركة والذي استقاه من مدرسة الشيخ الجليل المرحوم الشيخ ابو حسن عارف حلاوي"، أكد جنبلاط بدوره "ثوابت التواصل مع مشيخة العقل والمرجعيات الروحية والمشايخ عموما وأهمية النقاش في المسائل التي تطال المجتمع والوطن وضرورة أن تتلاقى الجهود من أجل المساهمة في صمود مجتمعنا وتجاوز المحنة التي تمر بالبلاد"، منوها "بحرص الشيخ فياض وجهده على مستوى التكامل في العمل في سبيل تخطي المصاعب الكبيرة الحالية".وشكر الشيخ فياض شيخ العقل على مشاركته في المأتم وعلى كلمته المعبرة، وجنبلاط على زيارته "والدور الوطني الرائد الذي يقوم به الاستاذ وليد جنبلاط".وكان أبي المنى تقدم المشاركين في مأتم الشيخة الفاضلة حسنا نايف منذر ارملة الشيخ الجليل المرحوم ابو سلمان انيس الحلبي في بلدة بطمة الشوف، الى جانب المرجع الشيخ ابو فايز يوسف مكارم وحشد من الأعيان والمشايخ من مختلف مناطق الجبل والبقاع وحاصبيا وفاعليات روحية واجتماعية واهلية.ثم أم أبي المنى الصلاة والى جانبه المصلي الشيخ سلمان ماهر ليوارى الجثمان الثرى في مدافن العائلة في البلدة.كذلك شارك شيخ العقل على رأس وفد من المشايخ وأعضاء في المجلس المذهبي في مأتم رئيس بلدية نيحا الشوف أبو وائل وهيب غيث في نيحا الشوف والذي نعاه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والمجلس البلدي والاهالي، بمشاركة وفد حزبي مثل جنبلاط والنائب تيمور تقدمه النائب السابق علاء ترو ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب وناصر زيدان ووكيل داخلية الشوف في التقدمي عمر غنام وجهاز الوكالة ومدراء الفروع، وشخصيات وفاعليات روحية واجتماعية وعسكرية وامنية وبلدية عدة ووفودا شعبية.