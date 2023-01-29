Advertisement

لبنان

تخوّف من أخذ لبنان إلى الفصل السابع!

Lebanon 24
29-01-2023 | 08:58
A-
A+
Doc-P-1033509-638106058695085306.jpg
Doc-P-1033509-638106058695085306.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كرر عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، في بيان، تخوفه من "أن يؤخذ لبنان إلى الفصل السابع"، طالباً "الخروج من حال التردد والسير بطروحات تساعد على دفع الأمور في اتجاهات منقذة"، وقال: "الحد الفاصل في هذه اللحظة، إما الذهاب رأساً إلى الحلول المنقذة، وإما الانهيار الشامل".
Advertisement

ورأى أنه "ثمة بصيص أمل في التحرك السريع الآن، قبل الولوج في المتاهات الضائعة والتجاذبات الضيقة، للارتفاع إلى مستوى هذه المرحلة، التي تتطلب منا القفز فوق الحسابات الشخصية والمصالح الفئوية أو الحزبية، لأن الناس تائهة فعلا على الطرقات، وتتلمس الخلاص بالصلاة والأدعية، إذ لا تكفي النوايا بل المساعدة على دفع الأمور في اتجاهات منقذة فعلا. فالوقت أصبح داهماً، ولا مجال إلا بتغييرات جذرية على مختلف الصعد، سياسياً، اقتصادياً ومالياً، وفي حال لم يتمكن المسؤولون عندنا من تحقيق ما هو مطلوب منهم ومفروض عليهم، فلا بد من البحث عن البدائل بغية التخلص من هذا التردد القاتل لمد يد المساعدة".

وتابع: "بعدما بدا التعثر في انتخاب رئيس جديد للجمهورية واضحا، وبعد عدم وفاء أكثرية القوى السياسية بوعودهم التي قطعوها أمام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ومع استفحال الأزمة وضيق الوقت، أعود وأكرر خوفي من أن يؤخذ لبنان إلى الفصل السابع".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:39 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:40 | 2023-01-29
14:29 | 2023-01-29
14:07 | 2023-01-29
13:59 | 2023-01-29
13:39 | 2023-01-29
13:30 | 2023-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website