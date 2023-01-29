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لبنان

نصار: لإعطاء المرأة اللبنانية حقّها في المسؤوليات

Lebanon 24
29-01-2023 | 09:19
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هنّأ وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصار، اللبنانية جويس عزام لتعيينها سفيرة للنوايا الحسنة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان.
 
 
 
وقال نصّار في منشور على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "مبروك للبنانية جويس عزام تعيينها أول سفيرة وطنية للنوايا الحسنة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، ولا شك أنها ستمثل المرأة اللبنانية ودورها خير تمثيل، وستكون المثال الحقيقي ورمز القوة والأمل لها في الرياضة والسياحة والقطاعات كافة، ففي كل موقف أو حديث لي أشدد على أهمية المرأة في نجاح أي عمل، وذلك يعود لجديتها في العمل وإتقانها لكل ما يطلب إنجازه، بالإضافة إلى إخلاصها وتفانيها ودقتها في كل التفاصيل".
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وأضاف: "أدعو في المناسبة، ومن باب المساواة بين الجنسين التي ستدعم جويس الجهود المبذولة لتعزيزه، لإعطاء المرأة اللبنانية حقها في المسؤوليات الوطنية الكبرى، على أمل أن نشهدها في سدة الرئاسة الأولى يوما ما".
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