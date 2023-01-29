الدولار يتراجع.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الأحد ما بين 58000 و58200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

بينما سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا ما بين 59300 و59500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.