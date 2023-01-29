Advertisement

لبنان

عمليّة أمنيّة كبيرة للجيش في حورتعلا وتوقيفات عدة.. إليكم التفاصيل (صور)

Lebanon 24
29-01-2023 | 09:58
A-
A+
Doc-P-1033519-638106088385379234.jpg
Doc-P-1033519-638106088385379234.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، أن "قوة من الجيش نفذت اليوم، بمؤازرة من مديرية المخابرات والفوج المجوقل وبدعم من القوات الجوية تدابير أمنية في بلدة حورتعلا –بعلبك، شملت إقامةَ حواجز تفتيش ظرفية وعملياتِ دهم لمنازل مطلوبين بجرائم إطلاق النار على دوريات للجيش والسلب بقوة السلاح والإتجار بالمخدرات.


بنتيجة التدابير، أوقِف 7 مطلوبين بينهم 6 لبنانيين وسوري واحد، إضافة إلى مواطن لحيازته سلاحين حربيين وكمية من الذخيرة وحشيشة الكيف.
 
 
ضُبِطت 29 سيارة ودراجتان ناريتان وكمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية، إلى جانب حواسيب وهواتف خلوية. سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفِين بإشراف القضاء المختص".
 
 
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:39 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:40 | 2023-01-29
14:29 | 2023-01-29
14:07 | 2023-01-29
13:59 | 2023-01-29
13:39 | 2023-01-29
13:30 | 2023-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website