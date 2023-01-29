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لبنان

ارسلان: التقاعس فاضح و"اللعب عالمكشوف"!

Lebanon 24
29-01-2023 | 10:10
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غرد رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "قد يكون ارتفاع الدولار بهذا الشكل سببه نقدي ومالي بالدرجة الأولى، إنما التلاعب الحاصل في الفترة الأخيرة والتقاعس الواضح من قبل المعنيين والمصرف المركزي بات فاضحاً و"اللعب عالمكشوف".
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وأضاف: "كل الأزمات تحصل في دول العالم إنما أزمة تجاهل المسؤولين للناس لبنانية صرف ولا مثيل لها. نحن نعيش في دولة يتأقلم فيها كل متربع على عرش الفساد مع أوجاع الناس ومعاناتهم، ويفتش عن حجج يستغلها للوم الناس ورمي التهم والمسؤولية عليهم في كل أزمة تحصل".

وتابع: "تواضعوا وتحاوروا وفتشوا عن نظام جديد يخلص أولادكم وأحفادكم من الدمار الذي تسببتم به".
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