رصاصة طائشة تودي بحياة الفتى "فادي".. هكذا قضى في هذه المنطقة

أفادت مراسلة "لبنان 24" عن اصابة الفتى فادي ج. (14عاما) برصاصة طائشة في بلدة حوش السيد علي في البقاع، بينما كان ينقل اغراضا الى منزله. ونقل الشاب الى مستشفى العاصي للمعالجة ولكنه ما لبث ان فارق الحياة. ونقلت جثته الى مستشفى الهرمل الحكومي، وتنتظر عائلته اشارة القضاء لاستلامها.

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