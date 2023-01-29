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لبنان

رصاصة طائشة تودي بحياة الفتى "فادي".. هكذا قضى في هذه المنطقة

Lebanon 24
29-01-2023 | 10:15
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن اصابة الفتى فادي ج. (14عاما) برصاصة طائشة في بلدة حوش السيد علي في البقاع، بينما كان ينقل اغراضا الى منزله. ونقل الشاب الى مستشفى العاصي للمعالجة ولكنه ما لبث ان فارق الحياة. ونقلت جثته الى مستشفى الهرمل الحكومي، وتنتظر عائلته اشارة القضاء لاستلامها. 
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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