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لبنان

معلومات جديدة حول حادثة "السي سويت".. وفيديو للجريح من المستشفى: "انتبهي على اخواتك"

Lebanon 24
29-01-2023 | 10:39
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أفاد مراسل "لبنان 24" عن توقيف ن.خ. على أثر حادثة "السي سويت" في منطقة الذوق وذلك باشارة من القضاء المختص، وهو عسكري متقاعد في أمن الدولة. 
 
والجدير ذكره انّ خ.خ. الذي أطلق النار ما أدى الى اصابة مواطن بجريح، موقوف في أحد المراكز التابعة لأمن الدولة، وهو ايضا ًعسكري. 
 
وحصل "لبنان 24" على فيديو للجريح من داخل المستشفى، وهو يطمئن اولاده على صحته. وقال في الفيديو لابنته التي نشرت المقطع: "انتبهي يا تقلا على اخواتك". 
 
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وكان حصل اشكال كبير  بينٍ المواطن "ن.خ" ونجله "خ.خ." وآخرين داخل "السي سويت" فجر اليوم الاحد، الأمر الذي تطور إلى إطلاق نار.

ووفقاً للمصادر، فإنّ "خ.خ." أقدم على إطلاق النار باتجاه شخصٍ اعتدى على والده "ن.خ."، ما أدى إلى إصابته بطلقات ناريّة نقل على إثرها إلى المستشفى. _رصد: لبنان 24)
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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