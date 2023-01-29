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لبنان

البعريني: لمعالجة ملف المظلومين في السجون

Lebanon 24
29-01-2023 | 10:50
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طالب عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني بـ"ضرورة حل ملف المظلومين في السجون، ومعالجته سريعاً بدل التلطي خلف مسميات لمحاولة تحوير القضية".
 

وأضاف البعريني  خلال تلبيته دعوة رئيس بلدية قشلق ربيع عبدالقادر صقر الذي أقام لقاء تكريمياً له: "تارة يسمونهم إسلاميين وتارة أخرى يطلقون تهما بحقهم، لكنهم في الحقيقة يرزحون في السجون ظلما، وبالتالي فليحكم القضاء على المتورطين الذين تلطخت أيديهم بالدماء، ويعيد الحق والحرية للمظلومين".
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هذا وناشد كل فاعليات الطائفة السنية من رئاسة الحكومة والوزراء والنواب والمدعي العام التمييزي إلى دار الفتوى ورجال الدين، "التحرك سريعاً والضغط لإيجاد حل لهذا الملف، فمن غير الجائز إبقاء الناس في السجون من دون محاكمات".
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