هزّة أرضية يشعر بها سكان شمال لبنان.. كم بلغت قوّتها؟

أفادت المعلومات عن أنّ سكان المناطق الشمالية المحاذية للحدود شعروا بهزّة أرضية، مساء اليوم الأحد.

ووفقاً للتقارير الأولية، فإنّ الهزة ضربت الساحل السوري وقد أفيد بأن قوتها تبلغ نحو 4.3 درجات على مقياس ريختر، وقد وصلت ارتداداتها إلى مناطق شمال لبنان.