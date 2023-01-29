في صيدا.. فتيانٌ يقطعون الطريق بالإطارات المشتعلة

أفادت مندوبة "لبنان24" في صيدا بأنّ مجموعة من الفتيان أقدموا، مساء اليوم الأحد، على قطع الطريق البحرية قرب خان الإفرنج - صيدا بواسطة الإطارات المشتعلة.

وبحسب المعطيات، فإنَّ التحرّك الذي يجري هناك يأتي احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشيّة.