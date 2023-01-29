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لبنان
في صيدا.. فتيانٌ يقطعون الطريق بالإطارات المشتعلة
Lebanon 24
29-01-2023
|
12:26
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أفادت مندوبة "لبنان24" في صيدا بأنّ مجموعة من الفتيان أقدموا، مساء اليوم الأحد، على قطع الطريق البحرية قرب خان الإفرنج - صيدا بواسطة الإطارات المشتعلة.
وبحسب المعطيات، فإنَّ التحرّك الذي يجري هناك يأتي احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشيّة.
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