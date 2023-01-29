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لبنان

حادثة مروّعة في زغرتا.. شابٌ يُطلق النار على نفسه (صورة)

Lebanon 24
29-01-2023 | 12:58
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شهدت منطقة علما - قضاء زغرتا، مساء اليوم الأحد، حادثة مقتل شخصٍ يُدعى "ج.ف." إثر إقدامه على إطلاق باتجاه نفسه.
 
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ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإنّ دوافع الانتحار مرتبطة بأسبابٍ عائليّة. 
 

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