بعد تراجعه عصراً.. هذا ما سجله سعر صرف الدولار مساء اليوم

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم ما بين 57800 و 58200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 58000 و58200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.