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لبنان

بعد تراجعه عصراً.. هذا ما سجله سعر صرف الدولار مساء اليوم

Lebanon 24
29-01-2023 | 13:24
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم  ما بين 57800 و 58200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 58000 و58200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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