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لبنان
أوساطٌ حكوميّة: جلسة مجلس الوزراء في هذا الموعد
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
29-01-2023
|
13:59
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شددت أوساط حكومية معنية على أنّ "تحديد موعد لعقد جلسة لمجلس الوزراء لبت الملف التربوي مرتبط بانجاز الدراسة المتعلقة بمطالب الجامعة اللبنانية، بحيث يتم بت ملفي التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية معاً في جلسة واحدة".
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ولفتت الأوسط إلى أن "وزير التربية عباس الحلبي كان واضحاً في تصريحه مساء اليوم عندما أشار إلى أنّ الدراسة بشأن الجامعة اللبنانية تنجز غداً".
وأوضحت الأوساط أنه فور "تسلم الملف، سيتم الإسراع في درس الامور المالية المتعلقة به تمهيداً لعقد الجلسة".
وكان وزير التربية عباس الحلبي قال في تصريح تلفزيوني إنّ "الحكومة والقوى السياسية المشاركة فيها تتحمل مسؤولية تطيير السنة الدراسية وفوجئنا بتأجيل جلسة الخميس، لأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعد الأساتذة وكنا جاهزين تماماً لها".
وقال: "إنّ التربية أهم من الكهرباء وأي شيء آخر، والدراسة بشأن الجامعة اللبنانية تنجز غداً، وكنا سنبتّ ببدلات النقل للجامعة والتعليم الرسمي وصرف رواتب أساتذة الملاك والمتعاقدين".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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