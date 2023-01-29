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لبنان

سوريّان بقبضة "قوى الأمن" في البقاع.. ماذا فعلا؟

Lebanon 24
29-01-2023 | 15:24
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ دورية من مكتب معلومات مرجعيون - حاصبيا سلمت الى مخفر حاصبيا السوري "ع. أ." والسوري "ع. أ." لإقدامهما على قتل السوري "ت. أ." عن طريق الصدم.
 
ووفقاً للوكالة، فإنّ السوريين أوقفا في بلدة بر الياس البقاعيّة.
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