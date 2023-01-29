Advertisement

لبنان

معّوض: أنا مرشح جامع ولا يجب أن أكون شريكاً بالمحاصصة

Lebanon 24
29-01-2023 | 16:18
A-
A+
Doc-P-1033580-638106315530237764.jpg
Doc-P-1033580-638106315530237764.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى رئيس حركة "الإستقلال" النائب ميشال معوّض أن "ما يحصل على صعيد القضاء هو عملٌ ممنهجٌ بدأ لتعطيل التحقيق التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت وذلك منذ الأيام الأولى التي تلت الكارثة"، مشيراً إلى أن "هذا الأسبوع شهد انقلاباً قضائياً حصل ضمن مسارٍ طويل للقضاء على التحقيق".
Advertisement
وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، أوضح معوض أنّ "المعركة اليوم هي ليست دفاعاً عن قاضٍ أو مهاجمة آخر، بل إن الضغط يكمن للحفاظ على سير حسن العدالة"، وأضاف: "لا صفة قانونية لمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات في الملف، والمجلس العدلي هو المسؤول عن اتخاذ القرار إن كان قد أخطأ أم لا".
إلى ذلك، فقد اعتبر معوض أن "هناك مسؤولية تاريخية على المحقق العدلي في ملف المرفأ طارق البيطار بإصدار القرار الظني وفق قناعاته وبأسرع وقت ممكن ووفق الأصول للإنتقال إلى مرحلة المجلس العدلي".
وفي الملف الرّئاسي، أكد معوض أنه "ليس مرشحاً باسمه بل باسم مشروع"، وقال: "أنا إلى جانب أي شخص يحمل هذا المشروع يمكن أن يصل إلى بعبدا، لكنني لن أساوم عليه". 
وتابع: "لن نوافق على وصول أي رئيس إلى بعبدا يكون باش كاتب تحت مسمى التسوية. أنا مرشح جامع ولا يجب أن أكون شريكاً بالمحاصصة من أجل جمع الجميع بل يجب أن أحمل مشروعاً يجمع كل اللبنانيين".
وفي إطار تعليقه على طرح رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط لأسماءٍ أخرى للرئاسة، قال معوّض: "بعد 11 جلسة نحن أمام إشكال حقيقي وهو بالتشاور معنا يحاول أن يخرق بأسماء منن بعاد عن مشروعنا وبالنسبة لي المسار بنفس أهمية الإسم".





تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:39 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:01 | 2023-01-29
16:55 | 2023-01-29
16:39 | 2023-01-29
15:24 | 2023-01-29
15:12 | 2023-01-29
14:40 | 2023-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website