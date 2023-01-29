حريق يضرب مولداً كهربائياً وخزاناً للمازوت في طبرجا

أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني حريقاً شب مساء اليوم في مولد للطاقة الكهربائية وخزان للمازوت داخل غرفة تقع في الطبقة الارضية من مبنى سكني في طبرجا - كسروان.

وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد اقتصرت أضرار الحريق على الماديات.