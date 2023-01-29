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لبنان

حريق يضرب مولداً كهربائياً وخزاناً للمازوت في طبرجا

Lebanon 24
29-01-2023 | 16:39
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أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني حريقاً شب مساء اليوم في مولد للطاقة الكهربائية وخزان للمازوت داخل غرفة تقع في الطبقة الارضية من مبنى سكني في طبرجا - كسروان.
 
وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد اقتصرت أضرار الحريق على الماديات.
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حريق

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