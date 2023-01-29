لا إمكانية لترميم العلاقات

استبعد مسؤول قضائي سابق إمكانية نجاح مجلس القضاء الأعلى في ترميم العلاقة بين المدعي العام غسان عويدات والقاضي طارق البيطار في ظل الضغوط المحلية والتدخلات الخارجية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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