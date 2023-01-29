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لبنان

رئيسٌ للأخطار المُحدقة

Lebanon 24
29-01-2023 | 22:18
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كتب بشارة شربل في" نداء الوطن": كان يمكن لـ"حزب الله"، الذي تبلَّغ من وزير خارجية ايران حسين أمير عبداللهيان أثناء زيارته الأخيرة للبنان أن وضع المنطقة لا يُسِرُّ الصديق قبل العدو وأن "شعرة معاوية" الممدودة مع الغرب عبر أوروبا منذ سنوات على وشك الانقطاع، إستنتاجَ وجوب الإقلاع عن محاولة فرض رئيس شبيه بميشال عون والذهاب نحو توافق رئاسي فعلي. لكن، يبدو أنه اختار التشدد مكرراً ردَّ فعله بالتمديد لـ"الرئيس المقاوم" إميل لحود إثر القرار 1559، غير آبه بما استتبع ذلك من أحداث دراماتيكية غيَّرت المعادلات السياسية لكنها أسست للتدهور ووضعت البلاد أكثر من مرة على حافة حرب أهلية.ربما حان الوقت ليبرهن فريق 8 آذار عن حرصه على مصلحة المواطنين والبلاد. ليس مدعواً الى القبول بمرشح الفريق السيادي، ولا الى الرضوخ لأسماء يقترحها خصومه، بل الى وقف الترويج لكذبة الحوار والانطلاق نحو حلّ قد لا يكون محبباً للجميع لكنه ليس مكروهاً ولا مستنكراً من أيّ فريق. وهو يقضي بالتوافق على رئيس كفء قادر على استدراج دعم عربي ودولي، فيتعهد بناء دولة الدستور والقانون واستعادة السيادة عبر برنامج مرحلي. إنه أضعف الإيمان. أما الإصرار على مواصفات أقلّ فيعطي حقاً للمطالبين بتغيير الصيغة مهما كانت الأثمان، خصوصاً أن زمن الدويلة المستديم يستثير الرغبة بأبغض الحلال وبدويلات.
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