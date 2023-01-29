"السكوتر" الإلكترونيّة و "سكيت بورد"... مواطنون يودّعون وسائل النقل التقليديّة

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كتبت ندى عبد الرزاق في "الديار":بدأ في بيروت والمدن اللبنانية استخدام "السكوتر" الالكترونية وحتى التقليدية كوسيلة تنقل، ودّع البعض من خلالها "السرفيس" والباص وقرف الاشكال على التعرفة الرسمية من جهة او القلق بشأن سعر صفيحة البنزين، الذي يولع سعره في كل مرة يرتفع فيها سعر الدولار من جهة اخرى، أو الوقوف لساعات في زحمة السير الخانقة.ارتفاع سعر صرف الدولار "ولّع" كافة القطاعات الحياتية، وصدّقوا ان أحد الباصات الذي يعمل على خط بحمدون- بيروت وضع تسعيرة بدل الراكب بالدولار فجاءت كما يلي: من ساحة بحمدون وحتى الصياد 1.50$ ، ومن عالية حتى العدلية 3$ ، ومن الصياد حتى الكولا 3.50 $ .من هنا، باتت الـROLLERBLADES او SKATEBOARDS منتشرة بشكل كبير في بيروت وضواحيها، وبات الشباب يتنقلون عليها من ساسين والحمرا ووسط البلد والعدلية وابعد، حيث ازدحام السيارات والاكتظاظ البشري، وحيث ان معظم اعمال المواطنين تتمركز في هذه المناطق الحيوية من شركات ووكالات ومؤسسات وعيادات ومستشفيات وغيرها.إلا أن الطرقات في لبنان غير مؤهلة، ويعتريها من الاهتراء والبؤر ما طال بحياة البشر وحتى الحجر، ونال من سياراتهم ومركباتهم على اختلافها. كل ذلك لم يمنع اللبنانيين من المجازفة والمحاولة وحسم الامر لشراء "سكوتر" بغية استخدامها بديلا عن الوسائل التقليدية، هذا ليس كل شيء، فالمصاريف التي تدفع على التنقلات يمكن للفرد ان يشتري بها أكثر من 15 "سكوتر"، وبالتالي يصل الى عمله في وقت اقل عندما يستقل "السرفيس" او الباص وحتى السيارة، وأيضا لا يتجادل مع أحد لا على تعرفة ولا على مكان يركن فيه مركبته.وشرحت إحدى المواطنات التي تستقل "سكوتر" الكترونية أنها أقرب في شكلها للدراجة النارية قائلة: هذه "السكوتر" من نوع "سويت 125CC" امشي فيها لحوالي 125 كلم واملئ خزانها بالوقود مرة أسبوعيا بحوالي 130 ألف ليرة فقط، وتكفيني لأقضي فيها كافة مشاويري وتنقلاتي اليومية". وتلفت الى ضرورة تغيير زيتها بين الحين والآخر، اما عن الأسعار فتبدأ من 600 الى 1500 دولار.توجد مدارس تعلم قيادة السكوتر بأنواعها ولهذا النوع من وسائل النقل تكنيك معين للقيادة بأمان والسكوتر "الاوريجينال" تلعب دورا أساسيا مع الشخص الذي يقودها فإن كانت مقلدة "تكوّع" لوحدها ما قد يتسبب بوقوعه وبالتالي قد يصبح صعبا تعلم قيادتها".وتحتاج "السكوتر" الى كهرباء لشحنها، حتى في ظل الانقطاع المتكرر لساعات التغذية تبقى مثالية كونها لا تحتاج لمصروف كبير او مكان، كما ان الشخص يصل الى عمله أسرع من الوسيلة التقليدية ، ويوفر بدل التنقلات التي احتلت صدارة أولويات اللبنانيين، فنرى المواطنون بالهم مشغول بالتعرفة الغير منطقية من أصحاب سيارات النقل العام.