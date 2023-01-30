عبدالله: البلوك رقم 4 غير واعد... لم لا نحرك البلوكات الأخرى؟

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مع كل الترحيب بدخول قطر الصديقة على ملف النفط والغاز في لبنان، لفتني البارحة عند الاعلان عن الاتفاق الثلاثي، أي الفرنسي، الإيطالي، القطري، الاعتراف العلني للمرة الأولى بأن البلوك رقم 4 غير واعد، وربما لا يتمتع بالجدوى المطلوبة لاستكمال التنقيب فيه. فلمَ لا نحرك البلوكات الأخرى؟"

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