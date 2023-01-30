إضراب عام.. هذه خارطة التحركات العمالية

مع التدهور الخطير في سعر صرف الليرة في مقابل الدولار، والذي وصل إلى عتبة الـ 60 ألفاً ومع ما رافق ذلك من ارتفاع في أسعار المحروقات والمواد الغذائية، يعقد الاتحاد العمالي العام اجتماعا عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم مع اتحادات النقل وذلك بهدف اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية المُستفحلة.

وتشير مصادر في "العمالي" لـ "لبنان 24" إلى انه بعد هذا اللقاء، ستعقد هيئة مكتب الاتحاد اجتماعا للتشاور في الخطوات التي سيتم اتخاذها وإقرارها في المجلس التنفيذي للاتحاد يوم الأربعاء المقبل.

ورجحت المصادر ان يتخذ الاتحاد العمالي قرارا بتنفيذ إضراب عام وشامل على الأراضي اللبنانية كافة تُشارك فيه المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمُستشفيات الحكومية والقطاعات الصحية سيُعلن عن موعده قريبا"، كاشفة عن "تنسيق يحصل بالتوازي مع الهيئات الاقتصادية والمحال التجارية للمشاركة فيه من خلال التوقف عن العمل لبعض الوقت لكي يأتي الاضراب شاملا في كافة المناطق".

وقالت المصادر: "الإضراب واقع حتما ولكن نحن ضد كل خطوة تؤدي إلى قطع الطرقات او ترتب على المواطن أعباء هو بغنى عنها في هذه المرحلة".

كما أشارت المصادر إلى ان "الاتحاد العمالي بصدد التحضير للقاء كبير وموسع سينعقد الأسبوع الحالي يجمع كافة النقابات إضافة إلى الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة وروابط الأساتذة وهيئات المجتمع المدني لإطلاق صرخة لوقف التدهور الاقتصادي الحاصل وانتخاب رئيس للجمهورية".