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لبنان

حالته حرجة... عسكري يتعرض لحادث صدم (صورة)

Lebanon 24
30-01-2023 | 02:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24" هن تعرض العسكري في الجيش "ع.م" من بلدة بزال العكارية لحادث صدم من قبل سيارة على اوستراد المحمرة في عكار .

وعلى الفور، تم نقله الى احد مستشفيات المنطقة، فيما وصفت حالته بالحرجه.
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