حالته حرجة... عسكري يتعرض لحادث صدم (صورة)



أفادت مندوبة "لبنان 24" هن تعرض العسكري في الجيش "ع.م" من بلدة بزال العكارية لحادث صدم من قبل سيارة على اوستراد المحمرة في عكار .



وعلى الفور، تم نقله الى احد مستشفيات المنطقة، فيما وصفت حالته بالحرجه.

Advertisement