بشأن الرواتب.. هذا ما جرى داخل المصارف قبل يومين

كشفت مصادر ناشطة في القطاع المالي لـ"لبنان 24" إنّ بعض الشركات بادرت خلال اليومين الماضيين إلى تحويل رواتب موظفيها بالليرة إلى المصارف وذلك من أجل تمكينهم من الإستفادة من دولار "صيرفة" على سعر 38 ألف ليرة، وذلك وسط كلامٍ عن إمكانية ارتفاعه.

إلا أنه وفي ظلّ ذلك، فقد اصطدم موظفو هذه الشركات بعدم وجود إمكانية لتقاضي أموالهم بالدولار لسببين: الأول وهو أنّ بعض المصارف أوقفَ حالياً دفع الرواتب بالدّولار لأي شخصٍ باستثناء الموظفين في القطاع العام. أما السبب الثاني وهو أن سقوف السحوبات لـ"صيرفة" قد تم تجاوزها، وبالتالي ينبغي على المستفيد الإنتظار للشهر المقبل ليتمكن من إنجاز عملية جديدة.