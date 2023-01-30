"حبور" ميقاتي يزعج "المقرّبين"

أبدت مصادر مُقرّبة من "التيار الوطني الحر" جبران باسيل انزعاجها من إقامة حفل التوقيع مع الشركة القطرية للتنقيب عن النفط في السراي الحكومي أمس، معتبرة، في تسريبات صحافية، "أن الحفل كان يجب أن يتم في وزارة الطاقة".
هذا الانزعاج وصل إلى حد توجيه المصادر "أقلاماً" محسوبة عليها للتعبير عن انزعاجها مما وصفته المصادر بـ"الحبور الذي بدا عليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من دون أن يكون له أدنى دور في مجمل المشهد النفطي الذي استهلك سنتين ونيف من الجهد الذي قاده رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل".
ومضت المصادر في "نبش اتهامات عونية وباسيلية سابقة الى رئيس الحكومة بعرقلة عملية الترسيم البحري".
يذكر أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" كان اختار لإطلالته الاعلامية، أمس، موعداً يتلازم مع حفل توقيع الاتفاقين النفطيين في السّراي الحكومي بالأمس، لكن وسائل الاعلام أوقفت النقل المباشر عن كلمة باسيل وانتقلت لتغطية حفل السراي، فيما استمرت محطة الـ"OTV" وحدها في نقل كلمة رئيس "التيار"، قبل أن تنقل القسم الأخير من الحَفل.