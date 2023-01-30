خلف وصليبا يغرّدان: لا يمكن للمجلس أن يقوم بغير هذا العمل!

غرد النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا عبر حسابيهما على "تويتر": "نعود لنذكر أن وجودنا داخل قاعة المجلس النيابي بشكل متواصل منذ أكثر من 11 يوماً، هو تطبيق لأحكام الدستور، والحديث عن جلسة تشريعية لتشريع ما يسمى الضرورة مخالفة صارخة لتلك الأحكام، سنتصدى لها، إذ لا يمكن للمجلس أن يقوم بأي عمل غير انتخاب رئيس الدولة. وجلسة انتخاب الرئيس منعقدة وقائمة حكماً وبحكم القانون ومفتوحة منذ لحظة خلو سدة الرئاسة، ولم يعد المجلس بحاجة إلى توجيه دعوات له لعقد تلك الجلسة، وهذه الدعوات أضحت إجراء لزوم ما لا يلزم".

Advertisement