في أقل من 24 ساعة... توقيف سارقين في بعلبك!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:



"بتاريخ 25-01-2023، ادعى مواطنٌ أن مجهولَين أقدما على سرقة مبلغ 600،000،000 ليرة لبنانية من داخل سيارته في مدينة بعلبك.

Advertisement

على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات السرقة وتحديد الفاعلين وتوقيفهم.

بنتيجة الإستقصاءات والتحريات، وفي أقل من 24 ساعة، تمكنت الشعبة من تحديد هويَتَي المشتبه فيهما، وهما: أ.أ. (من مواليد عام 1999، سوري) م. ط. (من مواليد عام 1998، لبناني)

بتاريخ 26-01-2023 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفت إحدى دوريات الشعبة المذكورَين في بعلبك، وتم ضبط السيارة المستخدمة في عملية السرقة، كما ضبطت مبلغ 400،000،000 ليرة لبنانية من الأموال المسروقة.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة تنفيذهما عملية سرقة المبلغ المالي من سيارة المدعي، واعترفا أنهما قاما بصرف قسمٍ من المبلغ المسروق لتسديد ديون كانت مترتبة عليهما ومصاريف خاصة.

تم تسليم المبلغ المالي المضبوط لصاحبه، وأجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".