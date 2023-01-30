مفاجأة غير متوقعة عن الليرة.. هذا التقرير يكشفُ أموراً لا يعرفها الكثيرون

عشرات من العملات تستخدمها الدول في جميع أنحاء العالم، قد تتشابه أسماء بعضها في دول عدة، لكن تختلف قيمة كل منها عن الأخرى، فعربياً تشتهر عملات الدينار والريال والجنيه، ولا يقتصر استعمالها على الدول العربية فقط، بل تستخدم على نطاق واسع في دول أخرى مع اختلاف القيمة.

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وفي التقرير التالي، نستعرض أبرز العملات المتشابهة عالمياً وأهم الدول التي تستخدمها وأصل هذه العملات.



الريال أصله نمساوي وفي التقرير التالي، نستعرض أبرز العملات المتشابهة عالمياً وأهم الدول التي تستخدمها وأصل هذه العملات.

يعود صك عملة الريال إلى سنة 1741م، وكان عبارة عن عملة فضية، وحمل أسماء عدة: الريال النمساوي، دولار أو تالر ماريا تريزا، على اسم الملكة ماريا تيريزا التي حكمت النمسا وهنغاريا وبوهيميا.



واستخدم الريال عبر نطاق واسع حتى نهاية الحرب العالمية الثانية في أفريقيا من شمالها حتى الصومال وإثيوبيا وكينيا وزنجبار وموزمبيق، كما أنه العملة الأولى التي استخدمت في الولايات المتحدة.

ويستعمل الريال حالياً في 6 دول حول العالم، منها أربع دول عربية، وهي: السعودية، وعمان، وقطر، واليمن، إضافة إلى البرازيل، وإيران.



الدينار أحد أقدم العملات

لعملة الدينار امتداد تاريخي كبير، حيث استعمل في الإمبراطورية البيزنطية والعهود الإسلامية خلال الدولة الأموية والعباسية، ويستخدم الدينار حالياً في تسع دول حول العالم، سبع منها دول عربية وهي: الكويت، والبحرين، والعراق، والأردن، وليبيا، وتونس، والجزائر، إضافة إلى صربيا، ومقدونيا الشمالية.



كما كان الدينار عملة كل من سورية، والسودان، وأبو ظبي، واليمن الجنوبي، وكرواتيا، ويوغوسلافيا، والبوسنة والهرسك.



الليرة في 3 دول

الليرة هي العملة الرسمية لكل من تركيا، لبنان، وسورية حالياً، وتختلف قيمة كل منها، حيث يساوي الدولار 18.8 ليرة تركية، بينما العملة اللبنانية في السوق الموازية تعادل نحو 57000 ليرة للدولار، أما الليرة السورية فتعادل في السوق الموازية 6650 ليرة للدولار.



كذلك، كانت الليرة عملة إيطاليا الرسمية حتى سنة 1999، وظلت عملة وطنية إلى جانب اليورو حتى 2002، كما كانت الليرة عملة ليبيا حتى خمسينيات القرن الماضي، وكانت أيضاً عملة مالطا قبل استبدالها باليورو نهاية 2007، وفي وقت سابق كانت الليرة عملة للدولة العثمانية منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى نهايتها في 1923م.



الجنيه.. إرث بريطاني

تحمل عدد من العملات المتداولة في الوقت الحالي اسم الجنيه في كل من مصر، والسودان، وجنوب السودان، والمملكة المتحدة، وعدد من الدول التابعة للتاج البريطاني، مثل: جزر فوكلاند، وجبل طارق، وغيرنزي، وجزيرة مان، وجيرزي، وإقليم سانت هيلانة وتوابعه: أسينشين، وتريستان دا كونا.



وجدير بالذكر أن الجنيه الإسترليني هو من أقدم العملات المتداولة، حيث ترجع أصوله إلى 775م، وبدأت طباعة الجنيه على شكل عملة ورقية منذ القرن الثامن عشر، بينما يعد الجنيه الجنوب سوداني من أحدث الجنيهات، حيث جرى الاعتراف به منذ منتصف 2011.



كما استخدم الجنيه سابقاً في عدد من الدول: مثل ليبيا، وأستراليا، وكندا، وأيرلندا، وإسكتلندا، والبهاما، وبرمودا، والكاميرون، وغامبيا، وغانا، وليبيريا، ونيجيريا، وجامايكا، ودول جنوب أفريقيا، ودول المستعمرات البريطانية في أميركا.



انتشار واسع للدولار

الدولار الأميركي هو العملة الرسمية للولايات المتحدة، ويصدره البنك المركزي الأميركي حصراً، لكن هناك عدد من الدول تعتمده عملة رئيسية وقانونية للتداول على أراضيها بجانب عملتها الوطنية أو بديلاً عنها، كما أن هناك عدداً من الدول تعتمد عملة خاصة مستقلة باسم الدولار.



وفي سابقة تاريخية أعلنت الإكوادور اعتماد الدولار عملة رسمية لها سنة 2000، بسبب الأزمة الاقتصادية عام 1999 التي تسببت في انهيار العملة المحلية "السوكري" وفقد قيمتها، حيث أصبح الدولار يساوي 25,000 سوكري.



وفي بنما، يعتبر الدولار الأميركي عملة رسمية في البلاد، بجانب العملة الوطنية "البالبوا"، وكلاهما يحملان القيمة ذاتها حيث يرتبط البالبوا بالدولار.



وتضم قائمة البلدان المعتمدة على الدولار عملة رسمية إلى جانب عملتها الوطنية، دولاً أخرى مثل: السلفادور، وكندا، وبورتريكو، والمكسيك، وزيمبابوي، وتمتلك الأخيرة عملات رسمية أخرى بجانب الدولار، مثل: اليورو، والجنيه الإسترليني، والروبية الهندية، والين الياباني، والراند الجنوب أفريقي.



بالإضافة لذلك، فإن عدداً من العملات حول العالم تحمل اسم "دولار" كما في أستراليا، وكندا، وباربادوس، وباهاماس، وبرمودا، وبروناي، وجزر سليمان، ومعظم دول شرق الكاريبي، وجزر فيجي، وجامايكا، وليبيريا، وناميبيا، ونيوزيلندا، وسنغافورة، وتايوان.



اليورو يرث العملات الأوروبية

يعتبر اليورو حالياً عملة رسمية لـ19 دولة من أصل 27 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي والمعروفة باسم منطقة اليورو، بالإضافة إلى 4 دول أوروبية صغيرة ليست في الاتحاد الأوروبي، ومنطقتي أكروتيري ودلكيا التابعتين لأقاليم ما وراء البحار البريطانية، كما يستخدم اليورو خارج القارة الأوروبية في عدد من الأقاليم ذات العضوية الخاصة في الاتحاد الأوروبي.



ويُعدّ اليورو ثاني أكبر العملات وأكثرها تداولاً في سوق صرف العملات الأجنبية بعد الدولار الأميركي، وثاني أكبر احتياطي نقدي بعد الدولار، وتبلغ قيمته نحو 1.09 دولار أميركي تقريباً.



وبعد اعتماد اليورو في الدول الـ19، تخلت كل دولة عن عملتها الوطنية كالمارك الألماني والفرنك الفرنسي والليرة الإيطالية وغيرها، ليصبح اليورو العملة الرسمية لهذه الدول.



البيزو الأوسع تداولاً في أميركا اللاتينية

البيزو هو العملة الأكثر تداولاً في أميركا اللاتينية، حيث تحمل عملات كل من المكسيك، الأرجنتين، أوروغواي، الفيليبين، كوبا، كولومبيا، جمهورية الدومنيكان، تشيلي، اسم البيزو.



وتختلف قيمة البيزو في كل دولة عن الأخرى، حيث يساوي الدولار الأميركي 4,509 بيزو كولومبي، وحوالي 805 بيزو تشيلي، و185 بيزو أرجنتيني، وحوالي 56 بيزو دومنيكاني، ونحو 55 بيزو فيليبيني، و39 بيزو أوروغوياني، و24 بيزو كوبي، بينما يساوي حوالي 19 بيزو مكسيكي.



كذلك، كان يجري تداول البيزو سابقاً في كل من: إسبانيا، فنزويلا، بوليفيا، كوستاريكا، الإكوادور، السلفادور، غينيا الاستوائية، غواتيمالا، غينيا بيساو، هندوراس، نيكاراغوا، باراغواي، بيرو، بورتوريكو.



الفرنك



يتداول الفرنك حالياً في سويسرا وليختنشتاين، وعدد من الدول الأفريقية التي كانت سابقاً إما مستعمرات فرنسية أو برتغالية أو إسبانية، وترتبط قيمة الفرنك في الدول الأفريقية باليورو.



ووهناك فرنك وسط أفريقيا ويجري تداوله في التشاد، والكاميرون، والكونغو، وأفريقيا الوسطى، وغينيا الاستوائية، والغابون، وآخر غرب أفريقي وتتداوله دول بنين، وبوركينا فاسو، وساحل العاج، وغينيا بيساو، ومالي، والنيجر، والسنغال.



ويعد الفرنك الأفريقي إحدى أدوات فرنسا للحفاظ على نفوذها في المنطقة، حيث يتوجب على البنوك المركزية في الدول المعنية الاحتفاظ بـ 50% من أصولها الأجنبية في الخزانة الفرنسية.

وكان الفرنك في السابق، عملة كل من: فرنسا، والجزائر، والمغرب، وتونس، وموريتانيا، وأندورا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، ومدغشقر، وموناكو، قبل التخلي عنه.



8 دول تستخدم الروبية

تاريخياً أول عملة سميت روبية ظهرت حوالي 900 ق.م، ويعود تاريخها إلى الهند القديمة التي قامت بين القرن السادس والثامن قبل الميلاد، وكانت الهند القديمة أول من أصدر النقود المعدنية حول العالم، وهى تعني باللغة السنكريتية "العملة الفضية".



والروبية في الوقت الحالي اسم عملة كل من الهند، وإندونيسيا، ونيبال، وباكستان، وسيشل، وسريلانكا، وموريشوس، وزيمبابوي.



وتختلف قيمة الروبية في كل بلد من البلدان السابقة، حيث تعد الروبية الإندونيسية الأقل قيمة ويساوي الدولار الواحد حوالي 14,976 روبية إندونيسية، والروبية السيشيلية هي الأعلى قيمة حيث يساوي الدولار حوالي 14 روبية سيشيلية.



الكرونة في الشمال الأوروبي

الكرونة هي عملة كل من الدنمارك، والتشيك، وأيسلندا، والنرويج، والسويد.



وتعني باللغة التشيكية كلمة "التاج"، وتختلف قيمة الكرونة من بلد لآخر حيث تعد الكرونة الدنماركية هي الأعلى قيمة مقارنة بالباقين، ويساوي الدولار 6.82 كرونة دنماركية، أما الكرونة الأيسلندية فهي صاحبة القيمة الأقل، حيث يساوي الدولار 144 كورونة أيسلندية. (العربي الجديد)