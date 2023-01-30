هل تفتح هيئة ادارة السير فروعها؟

اعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات-مصلحة تسجيل السيارات في بيان" إقفال كل فروعها وأقسامها في الدكوانة والمناطق بسبب إستمرار إضراب موظفيها لحين تسوية أوضاعهم المالية والتي أصبحت في مراحلها الأخيرة".

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وأضاف البيان: "تستمر عملية دفع رسوم السير السنوية وتجديد وإستبدال رخص السوق البيومترية لدى المشغل البريدي أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس".