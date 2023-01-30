في صيدا... الكلاب الشاردة تهاجم المواطنين

أفادت مندوبة "لبنان 24" ان مجموعة من الشباب تعرضوا لهجوم من الكلاب الشاردة في شارع "النجاصه" في صيدا.

وتمكنت الكلاب من خدش بعض الشباب خلال محاولتهم الهرب.