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لبنان

في صيدا... الكلاب الشاردة تهاجم المواطنين

Lebanon 24
30-01-2023 | 03:58
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان مجموعة من الشباب تعرضوا لهجوم من الكلاب الشاردة في شارع "النجاصه" في صيدا.
 
وتمكنت الكلاب من خدش بعض الشباب خلال محاولتهم الهرب.
 
 
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