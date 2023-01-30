متى سينخفض سعر ربطة الخبز؟

أعلن رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور في بيان، أن "سعر ربطة الخبز سينخفض في حال تم إصدار تعميم من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وانخفض سعر صرف الدولار"، مشيراً إلى أن "الإتفاق مع وزير الاقتصاد أمين سلام يقضي بإصدار تسعيرة لربطة الخبز عند ارتفاع وانخفاض أسعار المواد الأولية وسعر الصرف، وقد كانت الأجواء إيجابية"، وأضاف: "كذلك، فقد تم الاتفاق على استكمال التعاون لتأمين الاستقرار للرغيف في ظروف بلد كلها استثنائية".

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وطالب سرور "بإعادة النظر بحصص الطحين الموزعة على الأفران، وحل مشكلة النقص لبعض الأفران في منطقة بيروت وجبل لبنان بعد التحقق من النقص الذي يجعل جزءاً من الافران تقفل يوماً في الاسبوع أو تنقطع صالاتها وموزعوها من الخبز".



وتمنى حل المشكلة "كي لا نشهد ما شهدناه نهار الأحد والسبت الفائتين"، وقال: إن "طلب الخبز الابيض المدعوم إزداد بوتيرة كبيرة بعد الارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار وارتفاع اسعار المرقوق والافرنجي والتنور، مما يؤكد أن الناس أستنزفت برواتبها وأصبح الخبز المدعوم حاجة ضرورية لها".