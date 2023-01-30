المنخفض الجوي وصل: رياح وأمطار وثلوج!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل تقريبا الى 50 كلم/س، بخاصة شمال البلاد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400متر وتلامس ال 1300 متر خلال الليل مع تدني درجات الحرارة.وجاء في النشرة الاتي:-الحال العامة: منخفض جوي متمركز بين تركيا والبحر الاسود مصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر و يشتد تأثيره اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء حيث تشتد غزارة الأمطار مع حدوث عواصف رعدية ، رياح ناشطة وتتساقط الثلوج على الجبال، ويستمر تأثيره حتى صباح يوم الخميس المقبل حيث ينحسر تدريجياًد مع بقاء تأثير الكتل الهوائية الباردة.معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 الى 19 درجة.الطقس المتوقع في لبنان:- الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من المساء، وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب ال 50كم/س، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل لتصل الى 1400 متر.- الثلاثاء: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل تقريبا الى 50 كلم/س، بخاصة شمال البلاد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400متر وتلامس ال 1300 متر خلال الليل مع تدني درجات الحرارة.- الأربعاء: غائم مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تصل لحدود ال 60 كلم/س شمالا، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها ليلا مع تدني درجات الحرارة لتلامس فجر الخميس حدود ال 1100 متر شمال البلاد.- الخميس: غائم جزئيا مع درجات حرارة متدنية وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة أحيانا خلال الفترات الصباحية والمسائية مع ثلوج خفيفة على ارتفاع 1000 متر وما فوق، تنحسر الأمطار خلال الليل وتتشكل طبقات من الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1000متر، لذا نحذر من خطر الانزلاقات.