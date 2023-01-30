المكاري عرض شؤوناً عامة مع القائم بأعمال السفارة السورية و زار المعهد الفني الانطوني

استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه، القائم بأعمال السفاره السورية في لبنان القنصل علي دغمان، وتم التداول في شؤون عامة.

وقبل ظهر اليوم، زار المكاري المعهد الفني الانطوني في الدكوانه، حيث كان في إستقباله مدير المعهد الاب شربل بو عبود، مستشار رئيس الاتحاد العربي التطوع شربل قبلان، وعدد من الاساتذة والاداريين في المعهد.





وبعد جولة، في كامل أرجاء وأقسام المعهد، رحب الاب بو عبود بالوزير المكاري، وقال: "إن هذا الصرح بمثابة متنفس لنا ولكل الطلاب الذين يؤمونه، وهو علامة تؤكد بأننا لن نسمح لأحد أن يخنق فينا حب وإرادة الحياة، لأننا نؤمن بأن ما نقوم به يعكس صورة لبنان الثقافية والإجتماعية والتراثية".

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بدوره، ألقى الوزير المكاري كلمة شكر فيها الاب بو عبود والسيدات المدربات في المعهد، مهنئا التلامذة ب"هذه الانجازات التي نأمل لها النجاح والاستمرار".



وقال: "أقوم أسبوعيا بزيارات الى أماكن أحب الاضاءة عليها وأحب ان يكون لوزارة الاعلام دور في الاضاءة على الجوانب الايجابية والنشاطات التي لا تعرفها الناس، ولاقول ايضا أن وزارة الاعلام لا ينحصر نشاطها بالعمل الاداري والمؤسساتي، بل عليها دور الاضاءة على نشاطات مختلفة في لبنان".

واضاف: "أحب أن أؤكد ما ذكره الاب بو عبود، الاضاءة على التنوع الثقافي في لبنان، وبخاصة في هذه الظروف. فهناك أماكن حية في لبنان لا تزال غير معروفة من الناس، حيث يتم ابتداع تقاليد جديدة بحفظ فن وتقاليد فنية وتراثية يتم الحفاظ عليها لتطويرها، حيث يقوم أساتذة المعهد من سيدات وأساتذة بالتدريب ما يدعو الى الاعتزاز".



وختم المكاري: "دور الوزارة يكون في الإضاءة على الأمور الإيجابية والتشجيع، وتسليط الضوء على هذه الاعمال من اجل ان يتعرف الجميع اليها، الى ان تستقيم أمور البلاد بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية". (الوكالة الوطنية)