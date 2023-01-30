المرصد الأوروبي يذكر الحكومة اللبنانية بهذا الواجب!

اشار المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" الى أنه "على الحكومة اللبنانية اليوم واجب اتخاذ الاجراءات القانونية، لاستعادة الاصول المغسولة في ملف اختلاس وتبييض الأموال، المتهم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة". (الوكالة الوطنية)

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