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لبنان

في الضاحيّة الجنوبيّة... العثور على شخص مقتول في منزله!

Lebanon 24
30-01-2023 | 06:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه تم العثور على السوري م.أ.ب، مقتولا داخل منزله في منطقة الرادوف في الضاحيّة الجنوبيّة، في مبنى الهدى في الطابق الثاني، مقابل مسجد الامام الحسن.
 
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ووصلت الشرطة القضائية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها.
 
 
إلى ذلك، أصدرت السفارة السورية في لبنان البيان التالي:
"تتداول بعض المواقع الالكترونية خبراً عارياً عن الصحة مفاده أن عاملاً في السفارة السورية قد وجد مقتولاً في منزله.
تؤكد السفارة السورية في بيروت ان هذا الخبر غير صحيح ، وان المواطن السوري ضحية هذه الجريمة ليست له اي صلة بالسفارة.
وبالتواصل مع الجهات المختصة فإن الأمر هو قيد التحقيق لكشف ملابسات هذه الجريمة.
تهيب سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت بوسائل الإعلام عدم تداول أي أخبار مغلوطة حول هذه الحادثة توخياً للمصداقية".
 
 
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