الجيش يوقف 3 أشخاص في طرابلس (صور)

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 29 / 1 / 2023، أوقفت قوة من الجيش في منطقة القبة - طرابلس لبنانيَّين اثنين وسوريّاً واحداً لحيازتهم أسلحة حربية ولكونهم مطلوبين بجرم إطلاق النار.ضُبطت في حوزتهم بندقية كلاشينكوف ومسدسان حربيان.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفِين بإشراف القضاء المختص.