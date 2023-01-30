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لبنان

نائب يتقدّم بشكوى ضدّ القاضي طارق البيطار

Lebanon 24
30-01-2023 | 07:05
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أفادت معلومات الـ"ال بي سي"، أنّ النائب علي حسن خليل تقدّم بشكوى جزائية ضدّ القاضي طارق البيطار أمام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، وأخرى أمام التفتيش القضائي عن أخطاء مسلكية ارتكبها البيطار.
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البيطار

عويدات

علي حسن خليل

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