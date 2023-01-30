نائب يتقدّم بشكوى ضدّ القاضي طارق البيطار

أفادت معلومات الـ"ال بي سي"، أنّ النائب علي حسن خليل تقدّم بشكوى جزائية ضدّ القاضي طارق البيطار أمام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، وأخرى أمام التفتيش القضائي عن أخطاء مسلكية ارتكبها البيطار.

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