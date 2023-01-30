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لبنان

"لقاء سيدة الجبل": التحقيق الدولي الطريق الوحيد للوصول إلى الحقيقة

Lebanon 24
30-01-2023 | 06:56
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أشار "لقاء سيدة الجبل" الى انه "في مثل هذا اليوم منذ 33 سنة أطلق الرئيس ميشال عون حرب الإلغاء تحت عنوان " أو الدولة أو الدويلة " وها نحن نشهد على تسليم الدولة بكاملها إلى حزب الله"، لافتا الى ان "لبنان شهد الأسبوع الماضي ولا يزال يشهد انحلالا خطيرا في السلطة القضائية على خلفية الإنقسام القضائي حول التحقيق في جريمة 4 آب، والأخطر أن المعطيات المتوافرة حول هذا الملف تؤكد وجود تقاطع أميركي - إيراني لدفن التحقيق في هذه الجريمة".
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ورحب "اللقاء" في بيان له، باجتماع النواب المعارضين في البرلمان، معتبرا انه "خطوة في الاتجاه الصحيح"، آسفا في الوقت نفسه لعدم حديث "هؤلاء النواب عن دور حزب الله في كل ما يحصل على الساحة اللبنانية، وبخاصة "لجهة التقارير الواردة عن صلته بوجود نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت".
 
ورأى أن "لبنان واقع تحت الاحتلال الإيراني بواسطة سلاح حزب الله، ولا عدالة ولا تعافي اقتصادي ولا انتخابات نزيهة ولا تداول للسلطة تحت الإحتلال".
 
وجدد "اللقاء" التأكيد "أن الطريق الوحيد للوصول إلى الحقيقة والعدالة في جريمة المرفأ هو طريق التحقيق الدولي".
 
وأكد البيان ان "اللقاء يتابع التطورات المتسارعة في المنطقة، سيما التصعيد في الأراضي الفلسطينية وارتفاع وتيرة المواجهة الإسرائيلية الإيرانية والحضور الأميركي فيها، وهذا يرتب تداعيات على المنطقة بأسرها بما فيها لبنان"، محذرا "حزب الله من استخدام لبنان ساحة مواجهة مع إسرائيل بالوكالة عن إيران، علما أن الدولة سبق أن وقعت بدعم من الحزب اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل وهي توقع تباعا عقودا مع الشركات المستخرجة للغاز، وعليه فإن على الحزب أن يختار أي نموذج يريد للبنان هونكونغ أو هانوي".
  
وأعلن "اللقاء" أن لقاءاته مع المرجعيات الروحية، سعيا لانعقاد قمة روحية تعيد التأكيد الثوابت الوطنية، كما وردت في مقدمة الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وتضع حدا لكل مساعي تعديل الصيغة اللبنانية من خلال غلبة فريق مسلح على سائر اللبنانيين". (الوكالة الوطنية)
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