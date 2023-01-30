استقبل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، سفير قطر في لبنان ابراهيم عبد العزيز السهلاوي قبل ظهر اليوم في الوزارة.

وبحث بوشكيان والسهلاوي في العلاقات الثنائية والاقتصادية والتبادلية بين لبنان وقطر.

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كما عرضا" أهمية المبادرة الاستثمارية القطرية في المجال النفطي اللبناني، والذي بعد التنقيب والاستخراج، سوف يتيح المجال أمام دخول لبنان في صناعات جديدة كيميائية وبتروكيميائية ونفطية وغازية، مطلوبة في الأسواق العالمية، وتؤمن فرص عمل واعدة لمهندسين متخصصين في البترول واختصاصات أخرى لها علاقة في هذا المجال" .





وأكد بوشكيان أن "عددا من الجامعات اللبنانية قد استحدث اختصاصات في البترول قبل بضع سنوات لتهيئة الأرضية وتخريج مهندسين وفنيين لبنانيين مؤهّلين".

وقدر "احتضان قطر لعشرات آلاف اللبنانيين وتوفير الأولوية لهم في مجالات عمل عديدة، مقابل جهود اللبنانيين وبذلهم المهارات والخبرات لتقديم أفضل ما لديهم للنجاح في قطر".

بدوره، أكد السفير السهلاوي تمسّك بلاده بأفضل العلاقات مع لبنان والوقوف إلى جانبه ودعمه". (الوكالة الوطنية)