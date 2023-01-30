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لبنان

ما جديد فضيحة الكاميرا داخل غرف تبديل ملابس النساء في الجنوب؟

Lebanon 24
30-01-2023 | 07:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ القوى الأمنية أوقفت نجل صاحب معرض النابلسي للألبسة في العاقبية، والذي كان قد وضع كاميرا داخل غرف تبديل ملابس النساء.
 
 
وقد تمكنت من استرجاع الـ"DVR" الذي يحتوي على عدد من الفيديوهات المسجلة للنساء أثناء تبديل ملابسهن.
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والجدير بالذكر أنّ القوى الأمنيّة أغلقت يوم أمس، المعرض وأوقفت صاحبه. لقراءة الخبر الرجاء الضغط هنا
 
 
  
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