ما جديد فضيحة الكاميرا داخل غرف تبديل ملابس النساء في الجنوب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ القوى الأمنية أوقفت نجل صاحب معرض النابلسي للألبسة في العاقبية، والذي كان قد وضع كاميرا داخل غرف تبديل ملابس النساء.

وقد تمكنت من استرجاع الـ"DVR" الذي يحتوي على عدد من الفيديوهات المسجلة للنساء أثناء تبديل ملابسهن.

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