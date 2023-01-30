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لبنان

بري بحث مع زواره في الاوضاع العامة

Lebanon 24
30-01-2023 | 07:33
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، عضو "اللقاء الديمقراطي "النائب أكرم شهيب، ورئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة " بهية الحريري.
 
 
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وتم البحث خلال اللقاء، بالاوضاع العامة، بالاضافة الى شؤون متصلة بالشأن التربوي.

كما واستقبل الرئيس بري أيضاً، وزير الخارجية العراقية السابق محمد علي الحكيم، في حضور القائم بالاعمال في السفارة العراقية في بيروت امين عبدالاله النصراوي، حيث تناول البحث الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبعد الظهر، عرض رئيس المجلس آخر المستجدات السياسية، وشؤوناً إنمائية ومطلبية خلال استقباله النائب الدكتور عبد الرحمن البزري. (الوكالة الوطنية)
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